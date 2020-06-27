2020/06/27 | 17:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار اقال محافظ ذي قار ناظم الوائلي، مدير صحة ذي قار وتكليف بديلاً عنه.وذكرت المحافظة في بيان، إن "المحافظ اقال مدير الصحة عبد الحسين الجابري وكلف حسين الكنزاوي بدلاً عنه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ..اقالة مدير صحة ذي قار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة ..اقالة مدير صحة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).