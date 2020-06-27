2020/06/27 | 17:20 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمين سر اللجنة التطبيعية محمد فرحان: تسلمنا رسالة من رئيس قسم أوضاع اللاعبين في فيفا أكد أن اللاعب لؤي العاني أصبح مؤهلاً لتمثيل المنتخبات العراقية

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