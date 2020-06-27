مسؤول كبير بالصحة يكشف حقيقة التوجه لإعادة فرض الحظر الشامل بدءاً من يوم غد الأحد

2020/06/27 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض عبد الأمير الحلفي، السبت 27-6-2020، حقيقة التو...





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