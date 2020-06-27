تكليف د.حسين الكنزاوي بمنصب مدير عام صحة ذي قار

2020/06/27 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

كلف محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، السبت (27 حزيران 2020) حسين الكنزاوي، بمهام منصب مدير صحة مح...





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