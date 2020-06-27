بريطانيا تربط نمو الاستثمار والاقتصاد بالعراق بالتخلص من جماعات مسلحة

2020/06/27 | 17:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ربط السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي نمو الاستثمار والاقتصاد في العراق بالتخلص من جماعات مسلحة.وقال هيكي في تغريدة له على تويتر وتابعتها (المستقلة) اليوم السبت إنه “لا يمكن التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه اي دولة دون معالجة المشاكل الامنية”.وأضاف “طالما هناك انعدام للامن وتواجد للجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة […]

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