وزارة الصحة تنفي ما تم تداوله حول رفض اعتماد أحد معامل الأوكسجين

2020/06/27 | 17:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الصحة ما تم تداوله حول رفض اعتماد أحد معامل الاوكسجين مؤكدة دعمها التام للمنتج الوطني.

وقالت الوزارة في بيان، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رفض اعتماد معمل أوكسجين لأحد الأشخاص من قبل الوزارة أمر غير صحيح، مبينة أن هذا المعمل تم رفضه منذ سنوات عديدة من قبل لجان فنية متخصصة بسبب عدم مطابقته للمواصفات العالمية المتعلقة بنقاوة الاوكسجين الطبي المستخدم للمرضى.

وأكدت الوزارة دعمها التام للمنتج الوطني المطابق للمعايير الدولية وبإشراف خبراء ولجان فنية، مطالبة بتوخي الدقة والحذر في بث ونشر المعلومات المغلوطة والتي تسبب زعزعة الأمن الصحي للعراق.

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