طريقة بسيطة للوقاية من الحر

2020/06/27 | 17:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن الدكتور الروسي يفغيني كوماروفسكي، أنه يمكن استخدام الإشارب “الوشاح” لتبريد الجسم والوقاية من الجو الحار.ويقول كوماروفسكي، “عندما يكون الجو حارا فعلا وليس هناك مكان تلجأ اليه، فإن أفضل وسيلة فعالة لتجنب الإصابة بضربة شمس، هي لف الرقبة بإشارب مبلل بالماء.بالطبع يمكن استخدام أي إشارب لهذا الغرض”.ويضيف، لماذا هذا مهم؟ […]

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