2020/06/27 | 17:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلم يتحقق..وبعد 30 عامًا، ليفربول يعتلي منصة التتويج كبطل للبريميرليج (المستقلة)…حقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، وذلك على الرغم من تبقي 7 جولات على نهاية المسابقة، والسبب فوز تشيلسي على مانشستر سيتي.ومنح تشيلسي رسميًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول ، بعدما تغلب في الجولة الحادية والثلاثين على مانشستر سيتي بهدفين مقابل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميًا .. ليفربول بطل الدوري الإنجليزي في 2019-2020) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميًا .. ليفربول بطل الدوري الإنجليزي في 2019-2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).