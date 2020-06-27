2020/06/27 | 17:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة اليمنية للأسرى: المبعوث الأممي يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية فشل إتفاق عمان لتغاضيه عن تصرفات قوى العدوان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة اليمنية للأسرى: المبعوث الأممي يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية فشل إتفاق عمان لتغاضيه عن تصرفات قوى العدوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).