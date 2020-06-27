امانة بغداد: سنلاحق ونحاسب من يقوم بحرق النفايات

2020/06/27 | 17:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت امانة بغداد، اليوم السبت، انها ستلاحق وتحاسب من يقوم بحرق النفايات في العاصمة.وذكرت الامانة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انها”انها ستلاحق وتحاسب من يقوم بحرق النفايات وتتخذ الطرق القانونية بحقه، كما وتؤكد انها لا تقوم بحرقها مطلقاً مهما كانت المحطة بعيدة عن المباني السكنية وتعمل يومياً على رفع الاف الاطنان […]

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