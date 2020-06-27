الكاظمي يترأس اجتماعا طارئًا للأمن الوطني

2020/06/27 | 17:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني •••••••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني، خصص لمناقشة جائحة كورونا، وإجراءات مواجهتها.وثمّن المجلس في بداية الاجتماع دور الملاكات الطبية والصحية، وكلّ العاملين في المستشفيات، وهم يبذلون جهوداً كبيرة في عملهم، ويتفانون في تقديم […]

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