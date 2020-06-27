شاهد: بالتزامن مع “عملية الدورة”: إعادة نشر خطبة للمرجعية حول “السلاح”.. هل تكون كلمة “الحسم النهائي”؟

2020/06/27 | 17:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعادت مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو لجزء من خطبة سابقة للمرجعية العليا المتمثلة بعلي السيستاني، ورد فيها تأكيد على ضرورة أن “يخضع كل السلاح لسلطة الدولة”.#المرجعية بعد الأنتهاء من تطهير #العراق من دنس الارهاب ،، طالبت الحكومة بضرورة حصر السلاح ( كل السلاح بيد الدولة )، وعدم السماح لوجود أي […]

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