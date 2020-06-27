2020/06/27 | 17:41 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
اعتبر النائب محمد الغزي، السبت، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يسير في طريق بعيد عن بناء الدولة الحقيقية.
وقال الغزي لـ /المعلومة/ إن “الاصلاح الحقيقي في الدولة سواء كان سياسي او اقتصادي يبدأ متى احترمت الدولة ومؤسساتها”، معتبرا أن “الكاظمي بعيد كل البعد عن بناء مؤسسات دولة حقيقية من خلال الخيارات التي أقدم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الكاظمي لم يحترم مؤسسات الدولة العراقية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعتبر النائب محمد الغزي، السبت، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يسير في طريق بعيد عن بناء الدولة الحقيقية.
وقال الغزي لـ /المعلومة/ إن “الاصلاح الحقيقي في الدولة سواء كان سياسي او اقتصادي يبدأ متى احترمت الدولة ومؤسساتها”، معتبرا أن “الكاظمي بعيد كل البعد عن بناء مؤسسات دولة حقيقية من خلال الخيارات التي أقدم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الكاظمي لم يحترم مؤسسات الدولة العراقية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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