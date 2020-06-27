نائب: الكاظمي لم يحترم مؤسسات الدولة العراقية

2020/06/27 | 17:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعتبر النائب محمد الغزي، السبت، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يسير في طريق بعيد عن بناء الدولة الحقيقية.وقال الغزي لـ /المعلومة/ إن “الاصلاح الحقيقي في الدولة سواء كان سياسي او اقتصادي يبدأ متى احترمت الدولة ومؤسساتها”، معتبرا أن “الكاظمي بعيد كل البعد عن بناء مؤسسات دولة حقيقية من خلال الخيارات التي أقدم […]

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