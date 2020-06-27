وزارة الداخلية تعلن توقيف ضابط برتبة عقيد بتهمة اغتصاب فتاة

2020/06/27 | 17:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة الداخلية توقيف امر الفوج السادس في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين العقيد طه شهاب الاسودي بتهمة الاغتصاب لفتاة في مدينة سامراء.وقال مدير دائرة علاقات واعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت ان ” قضية العقيد طه شهاب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وملابساتها الاعتداء على […]

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