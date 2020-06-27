2020/06/27 | 17:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن الوطني يدعو طلبة الطب الى التطوّع للعمل في المستشفيات لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن الوطني يدعو طلبة الطب الى التطوّع للعمل في المستشفيات لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).