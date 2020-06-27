2020/06/27 | 17:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تلقت الهيأة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم رسالةً من الإتحاد الدولي لكرة القدم تعلن فيه إنضمام اللاعب، لؤي العاني لكشوفات الإتحاد العراقي لكرة القدم، بعد أن تسلمت الفيفا رسالة من الإتحاد المغربي لكرة القدم، بتاريخ 23-6-2020 ، ذكرت فيها أن العاني لم يمثل المنتخبات لديها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أشهر من الإنتظار… التطبيعية تنجح في تحويل لؤي العاني لاعباً عراقياً ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أشهر من الإنتظار… التطبيعية تنجح في تحويل لؤي العاني لاعباً عراقياً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).