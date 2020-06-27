دراسة: اندماج الثقوب السوداء يبعث ضوءا يعادل تريليون شمس

2020/06/27 | 17:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]اعتبر علماء الفلك في السابق أن ظاهرة اصطدام الثقوب السوداء ببعضها بعضا تحدث تحت جنح الظلام، بالنظر إلى أن كلا الجسمين غير مرئيين.

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