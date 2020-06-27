تفاصيل الـ48 ساعة لنيجيرفان بارزاني في زيارته الى بغداد

2020/06/27 | 17:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بغداد وكواليسها السياسية ليست غريبة على رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، لكن زيارته القصيرة والمكثفة التي اجراها إلى العاصمة، أتت في وقتها المناسب، لوضع النقاط على حروف العلاقات، بالإستناد على قاعدتين أساسيتين: انطلاق عهد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وتراكم الملفات بين الطرفين، الأمر الذي تطلب يتطلب حضوره شخصياً.وبالإجمال، تعبد زيارة بارزاني الى بغداد […]

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