عاجل/الصحة: سنعرض مقترحاً على لجنة الصحة والسلامة بشأن حظر التجوال

2020/06/27 | 17:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة اليوم السبت، أنها ستعرض مقترحا على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن حظر التجوال.

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