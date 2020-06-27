العراق يتمكن من خطف إبنه من المغرب رسميًا.. من هو لؤي العاني.. وهل سيكون “مايسترو جديد”؟

2020/06/27 | 17:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تلقت الهيأة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، رسالةً من الإتحاد الدولي لكرة القدم تعلن فيه إنضمام اللاعب، لؤي العاني، لكشوفات الإتحاد العراقي لكرة القدم، بعد أن تسلمت الفيفا رسالة من الإتحاد المغربي لكرة القدم، بتاريخ 23-6-2020 ، ذكرت فيها أن العاني لم يمثل المنتخبات لديها.وقال أمين سر اللجنة التطبيعية لإتحاد […]

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