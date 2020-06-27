ظريف: العقوبات واغتيال الشهيد سليماني لن تمكن الأعداء من هزيمة المقاومة

2020/06/27 | 17:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن العقوبات واغتيال الشهيد قاسم سليماني لن تمكن من هزيمة صمود ومقاومة الشعب والسياسات الامريكية لا تجلب سوى العار لهذا البلد.وجاء ذلك في كلمة القاها ظريف بمنتدى “تكريم معاقي الحرب وشهداء السلاح الكيميائي، الأنفاس المحروقة، ضحايا حقوق الانسان الامريكية” الذى عقد عبر الفيديو اليوم السبت، […]

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