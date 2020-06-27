2020/06/27 | 17:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أصدرت وزارة التربية العراقية اليوم السبت جدول الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي بفروعه العلمي ( الاحيائي ، التطبيقي ) ، الادبي ، الاسلامي، للعام الدراسي (٢٠١٩-٢٠٢٠) / الدور الاول ( للدراسة العربية والكردية والتركمانية والدراسة الاجنبية ).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستقلة… تنشر جدول الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستقلة… تنشر جدول الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).