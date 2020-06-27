تهديد “الخزعلي” لـ “الكاظمي” بالفوضى في العراق: إفلاس ما قبل النهاية؟

2020/06/27 | 17:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن عملية اعتقال عناصر تتبع لميليشيا #كتائب_حزب_الله من قبل جهاز #مكافحة_الإرهاب العراقي سوف لن تخمد ردود أفعالها على الأقل في الأيام القليلة المقبلة.ففي خطاب متلفز، ظهر زعيم ميليشيا #عصائب_أهل_الحقل، الشيخ #فيس_الخزعلي وهو يردّد…

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