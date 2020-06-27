مقرب من المالكي يوضح حقيقة تكليفه برئاسة جهاز الأمن الوطني

2020/06/27 | 17:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ علق علي جبار مؤنس الغانمي النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، على وجود توجه سياسي لتكليفه برئاسة جهاز الأمن الوطني.

وقال الغانمي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الأمر لغاية الآن في طور النقاش"، مضيفا "لم يفصح عن الموضوع لغاية الساعة بشكل رسمي"، دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وكشف مصدر في ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، في وقت سابق من اليوم السبت، عن "اتفاق سياسي" على تولي أحد نواب الائتلاف رئاسة جهاز الأمن الوطني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هنالك توجها سياسيا بالاتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تكليف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية والنائب عن دولة القانون علي جبار مؤنس الغانمي برئاسة جهاز الأمن الوطني".

ويرأس جهاز الامن الوطني حاليا فالح الفياض اضافة الى رئاسة هيأة الحشد الشعبي ومستشارية الامن الوطني.

ويسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إجراء مزيد من التغييرات في المناصب الادارية والامنية بحسب تصريحات اطلقها أول امس الخميس، خلال لقائه مجموعة من الصحفيين والاعلاميين.

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