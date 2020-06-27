مصدر الرشيد ينفي تصريحاً ’’نسب’’ لمديره عن اطلاق رواتب حزيران اعتباراً من يوم غد

2020/06/27 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

مصرف الرشيد..



ينفي تصريحا نسب إلى مديره العام ، ويحذر من استغلال اسمه

ينفي مصرف الرش...





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