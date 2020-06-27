عضو بالديمقراطي: تمثيل الكرد لا يتجاوز 1% في مؤسسات الدولة.. ندعو الكاظمي لتصحيح المسار

2020/06/27 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كردستانأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، السبت 27-6-2020 ان التغييرات الإدارية التي ينوي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي القيام بها صحيحة ومطلوبة، داعيا الحكومة الحالية الى مراعاة تمثيل المكون الكردي في مؤسسات الدولة.وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم) "من الأمور الصحية في إدارة الدولة هو التغيير الإداري لكن شرط أن يكون وفقا لمواصفات معينة، وليس من أجل التغيير فقط ".وأضاف أن "الكرد لديهم مناصب عديدة وليس لديهم استحقاقهم في المناصب الأمنية والهيئات المستقلة وتمثيلهم ضعيف جدا في الحكومات العراقية، وهذا يخالف الدستور الذي ينص على شراكة المكونات في إدارة الدولة وليس الوزارات فقط".وتابع ان "المكون الكردي يبدي اعتراضه على تمثيله الضعيف وعدم احترام استحقاقه السياسي والانتخابي، فهو مكون رئيسي لديه 60 مقعدا في مجلس النواب".وقال "نأمل من الكاظمي ان يصحح المسار وأخطاء اسلافه الذين همشوا الكرد في استحقاقهم بالمناصب والهيئات والمؤسسات الأمنية التي لا يتجاوز تمثلينا فيها 1%".

ويوم امس، أكد النائب في برلمان اقليم كردستان عثمان كريم، الجمعة (26 حزيران 2020)، ان المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مازالت مستمرة ولم تصل الى طريق مسدود.

وقال كريم في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "هنالك تجاذبات واختلافات في التفاوض ولكن في النهاية سيتم التوصل لاتفاق بشأن المستحقات المالية والعائدات النفطية".

وأضاف أن "بغداد لديها شروط عديدة وبعضها يتعارض مع الدستور وهذا ما آخر التوصل لتوقيع الاتفاق الشامل ولكن لم يتم إيقاف المفاوضات أو اعلان انتهائها بشكل رسمي".

وكانت وسائل اعلام كردية قد ذكرت بأن المفاوضات بين بغداد وأربيل قد فشلت بسبب وجود مطالب تعجيزية من الحكومة الاتحادية لم توافق عليها حكومة اقليم كردستان.

واجرى وفد حكومي برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، وكلا من وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الكهرباء كمال مسلم، ووزير الاقليم خالد شواني، ورئيس ديوان الإقليم أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، مناقشات مع القوى السياسية والحكومة في بغداد، بخصوص توقيع اتفاق شامل يخص ملفات المستحقات المالية والنفط ورواتب الموظفين.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-بغداد

ترأس رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (27 حزيران 2020) اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الاخير "ترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني، خصص لمناقشة جائحة كورونا،

بغداد اليوم - بغداد

أقترح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت (27 حزيران 2020)، بديلين للنظام البرلماني الحالي بسبب ’’ثغرات تسببت بالفشل والفساد’’.

وقال المالكي في بيان بعنوان "دعوة للحوار حول إصل

بغداد اليوم – بغداد

أكدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت (27 حزيران 2020) وقوف حكومتها إلى جانب العراق وتقديم الدعم في كافة المجالات.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الخارجية، فؤاد حسين، في بيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بالديمقراطي: تمثيل الكرد لا يتجاوز 1% في مؤسسات الدولة.. ندعو الكاظمي لتصحيح المسار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بالديمقراطي: تمثيل الكرد لا يتجاوز 1% في مؤسسات الدولة.. ندعو الكاظمي لتصحيح المسار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).