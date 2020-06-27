الكاظمي يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني

2020/06/27 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

ترأس رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (27 حزيران 2020) اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الاخير "ترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني، خصص لمناقشة جائحة كورونا، وإجراءات مواجهتها".

واضاف، أن "المجلس ثمن في بداية الاجتماع دور الملاكات الطبية والصحية، وكلّ العاملين في المستشفيات، وهم يبذلون جهوداً كبيرة في عملهم، ويتفانون في تقديم الخدمة الطبية للمرضى المصابين، كما أشاد بشجاعتهم في القيام بدورهم الإنساني النبيل من أجل حماية الأمن الصحي للمجتمع."

واشار الى أن المجلس "ناقش جملة من القضايا والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، بما يضمن سلامة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للمصابين".

ووجّه المجلس، وفقا للبيان، "وزارة الصحة بإصدار تعليمات تتضمّن بروتوكولات لدخول المرضى المصابين بفايروس كورونا الى المستشفيات، وكذلك تعليمات تتعلق بمراجعة المواطنين الى المؤسسات الصحية، بما يكفل حمايتهم من التعرّض للإصابة بالفايروس".

وكلّف مجلس الأمن الوطني "وزارة الصحة والبيئة وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوجيه الدعوة لطلبة كليات الطب في جامعات العراق كافة، للمرحلتين الخامسة والسادسة، الراغبين بالتطوّع للعمل في المستشفيات، بهدف دعم الملاكات الطبية في المستشفيات وتعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهة جائحة كورونا، على أن تُعتمد تلك المشاركة ضمن التقييمات العلمية للدراسة والدرجات المطلوبة للنجاح."

واختتم المجلس اجتماعه بدعوة "المواطنين كافة الى ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية، من أجل الحفاظ على سلامتهم، وحماية المجتمع من خطر جائحة كورونا، كما شدد المجلس على توفير الحماية الكاملة للملاكات الصحية من أية اعتداءات."

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم تسجيل 101 وفاة و2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة جديدة مرتفعة.

ومع الموقف الوبائي لليوم، بلغ مجموع الإصابات: 43262، مجموع حالات الشفاء: 19938، والراقدين الكلي: 21664، والراقدين في العناية المركزة: 254، ومجموع الوفيات: 1660.

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