قاض لبناني يصدر قرارا بحق السفيرة الأمريكية

2020/06/27 | 18:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أصدر قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح قراراً يمنع بموجبه السفيرة الأمريكية في لبنان، من إدلاء التصاريحات الإعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.وكانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا قالت أمس الجمعة، إن “اللبنانيون لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد”، […]

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