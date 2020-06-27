أولى علامات مرض السكري

2020/06/27 | 18:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت الدكتورة ناديجدا مكسيموفا، أخصائية أمراض الغدد الصماء، كيفية تحديد احتمال الإصابة بمرض السكري في مرحلة مبكرة.وتشير الأخصائية، إلى أن الأطباء يستخدمون مفهوم مقدمات السكري، التي يكون فيها مستوى سكر الغلوكوز في الدم أعلى من المعدل الطبيعي قليلا، ولكن لا يمكن اعتباره حالة مرضية.وتقول “كل شخص من بين 13 شخصا، يعاني […]

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