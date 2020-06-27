2020/06/27 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مجلس الأمن الوطني وجه الدعوة لطلبة كليات الطب للمرحلتين الخامسة والسادسة الراغبين بالتطوّع للعمل في المستشفيات بهدف دعم الملاكات الطبية في المستشفيات

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