2020/06/27 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مجلس الأمن الوطني يعلن اعتماد تطوع كليات الطب ضمن التقييمات العلمية للدراسة والدرجات المطلوبة للنجاح

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