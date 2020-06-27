2020/06/27 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مجلس الأمن الوطني دعا المواطنين الى ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية من أجل الحفاظ على سلامتهم

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