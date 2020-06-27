“المعلومة” تنشر التشكيل الرسمي لبرشلونة امام سيلتا فيغو

2020/06/27 | 18:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعلن مدرب فريق برشلونة كيكي سيتين، التشكيل الرسمي لفريقه امام سيلتا فيغو في اطار منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري الاسباني لكرة القدم.وسيبدأ سيتين المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: شتيغن، خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، اومتيتي، البا، خط الوسط: راكيتيتش، فيدال، بيوج، خط الهجوم: ميسي، سواريز، فاتي.وستقام المباراة على ملعب “كامب نو” في […]

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