مخاوف إيرانية من تفاقم المشاكل الاقتصادية مع تفشي كورونا

2020/06/27 | 18:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة حذر المرشد الأعلى في إيران، اليوم السبت، من أن المشاكل الاقتصادية في البلاد يمكن أن تزداد سوءا في حال تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل واسع، معتبرا أن الزخم السابق لاحتوائه قد “تضاءل”.وحاولت إيران احتواء جائحة كوفيد-19 منذ الإعلان عن أولى الإصابات في مدينة قم المقدسة في شباط/فبراير.وأغلقت أنشطة تجارية غير أساسية ومدارس وألغت فعاليات عامة في مارس/آذار.لكن الحكومة رفعت تدريجا القيود اعتبارا من أبريل/نيسان سعيا لإعادة فتح الاقتصاد الذي يرزح تحت عقوبات.وقال آية الله علي خامنئي “من الصائب القول إنه يجب القيام بشيء لمنع مشاكل اقتصادية ناجمة عن فيروس كورونا”.وأضاف “لكن في حالة الإهمال والانتشار الكبير للمرض، فإن المشاكل الاقتصادية ستتفاقم أيضا”.وكان يتحدث خلال لقاء مع مسؤولين في القضاء، بحسب ما أعلن موقعه الرسمي على الانترنت.وسجل الريال الإيراني مزيدا من التراجع أمام الدولار الأمريكي في الأيام الماضية بسبب الإغلاق المؤقت للاقتصاد وغلق الحدود ووقف الصادرات غير النفطية، وفق محللين.وتفاقمت مشكلات إيران الاقتصادية منذ 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاقية نووية تاريخية وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية مستهدفا مبيعات نفط حيوية والأنشطة المصرفية.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 2456 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 220 ألفا و180 حالة.وأضافت المتحدثة سيما سادات لاري في تصريحات متلفزة أن 125 من المصابين توفوا في نفس الفترة ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و364.وقال خامنئي، إن “تضحيات عمال الصحة والجهود التي تبذلها مجموعات متطوعين والتعاون الشامل من الناس، جعل إيران واحدة من أنجح الدول” في السيطرة على العدوى.وأضاف “لكن ذلك كان في بداية (العدوى) والآن مع الأسف فإن الزخم والجهد قد تضاءلا لدى بعض الناس والسلطات”.وأظهرت أرقام رسمية مسارا تصاعديا في عدد الحالات الجديدة المؤكدة منذ مطلع أيار/مايو عندما سجلت إيران أدنى نسبة في الإصابات اليومية في شهرين.ولم تفرض السلطات تدابير عزل على الأشخاص لوقف انتشار الفيروس لكنها دعت لجعل الكمامات والأقنعة الواقية إلزامية.

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