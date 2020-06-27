العراق يطالب طلبة كليات الطب للتطوّع بالعمل في المستشفيات

2020/06/27 | 18:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس الأمن الوطني العراقي ، السبت، بدعوة طلبة كليات الطب للمرحلتين الخامسة والسادسة للتطوّع بالعمل في المستشفيات، لدعم الملاكات الطبية....

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