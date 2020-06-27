شاهد: شاب يمني يسبق إبن ذي قار إلى موسوعة غينيس بموازنة 3 بيضات فقط!

2020/06/27 | 18:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حقق الشاب اليمني محمد مقبل الرقم القياسي في موازنة البيض ليدخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ليسبق الشاب العراقي ابراهيم صالح من محافظة ذي قار والذي أذهل العراق واستقطب وسائل اعلام عراقية وعربية مؤخرا لقدرته في موازنة الاشياء فوق بعضها البعض مهما كبر حجمها.ويلقب محمد الشاب اليمني والبالغ من العمر […]

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