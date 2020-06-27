المدفعية التركية تجدد قصف مناطق دهوك

2020/06/27 | 18:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافادت وسائل اعلام كردية، السبت، بتجدد القصف المدفعي التركي لمناطق في محافظة دهوك.وذكر اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني، ان"المدفعية التركية قصفت اليوم وبشكل مكثف مناطق نيروه ريكان، في شيلادزي وديرلوك في دهوك".واضاف: "لا تتوفر معلومات عن الاضرار الناجمة جراء القصف".

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