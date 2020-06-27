النهج الوطني: التحالف الدولي أصبح بابا للمشاكل في العراق

2020/06/27 | 18:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..طالب النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، السبت، الحكومة بالاسراع في انهاء ملف وجود قوات التحالف الدولي في العراق.وقال العقابي لـ /المعلومة/ إن “على العراق اعادة النظر في قضية وجود التحالف الدولي على أراضيه بكل مستوياته باعتباره بابا للمشاكل افي البلاد”.وأضاف، ان “الوضع الأمني في تحسن بدرجة كبيرة وان موضوع […]

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