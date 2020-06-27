الصحة تقِرّ بـ

2020/06/27 | 18:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشفت وزارة الصحة والبيئة السبت، عن عزمها تقديم مقترح جديد بشأن حظر التجوال إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة.

قالت الوزارة إن مقترحًا جديدًا سيقدم حول حظر التجوال بعد فشل الحجر المناطقي

وقال وكيل وزارة الصحة والبيئة حازم الجميلي في تصريح، إن "هناك دراسة مع الجهات الأمنية ستتم لمناقشة زيادة الإصابات بفيروس كورونا خاصة في الأيام الأخيرة".

وأضاف الجميلي، أن "الوزارة سترفع مقترحًا إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة خلال اجتماعها المقبل".

ورأى وكيل وزارة الصحة، أن "مشكلة التعامل مع كورونا لا تكمن في اتخاذ القرار، وإنما في تطبيقه".

وأكد الجملي، أن "الجهات الأمنية أدت ما عليها لكن المواطن غير متعاون في تطبيق القرارات".

كما أقّر الجميلي، بـ "بفشل تجربة الحجر المناطقي في ظل عدم الالتزام من بعض المناطق".

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