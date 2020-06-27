الكهرباء: إكمال جميع خطوط وشبكات النقل الخاصة بالربط الخليجي

2020/06/27 | 18:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء إكمال جميع خطوط وشبكات النقل الخاصة بالربط مع الدول الخليجية.

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