مجلس الأمن الوطني يكلف الصحة بدعوة طلبة الطب للتطوّع في المستشفيات

2020/06/27 | 18:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف مجلس الأمن الوطني، اليوم السبت، وزارة الصحة والبيئة بتوجيه الدعوة لطلبة كليات الطب للتطوّع بالعمل في المستشفيات لمواجهة جائحة كورونا، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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