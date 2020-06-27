2020/06/27 | 18:54 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلاطي: الأوكسجين متوفر بكامل طاقته في مستشفيات البصرة التي تستقبل مصابي كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 18:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاطي: الأوكسجين متوفر بكامل طاقته في مستشفيات البصرة التي تستقبل مصابي كورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاطي: الأوكسجين متوفر بكامل طاقته في مستشفيات البصرة التي تستقبل مصابي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).