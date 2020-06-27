رؤية لمصالح الشعوب - كمال غبريال

2020/06/27 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_غبريال من أخطر عناصر الخلل في رؤية النخب السياسية وجماهير الشعوب الفاشلة المتخلفة،رؤيتهم لمفهوم "مصالح الشعوب".فهم ينظرون للدول الكبرى والشعوب القوية الغنية المتحضرة، على أنها تسعى لنهب خيرات الدول والشعوب الفقيرة المتخلفة.هكذا تكون الإدارات السياسية للدول المتقدمة أشبه بعصابات سطو، تدبر الرخاء لشعوبها، لا عن طريق حسن إدارة مواردهم، وبالتعاون المثمر مع غيرهم من الشعوب، وإنما بالسطو بالقوة أو ......





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