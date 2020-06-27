السياسيون الأفّاقون الأوغاد - فؤاد النمري

2020/06/27 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري السياسيون الأفاقون الأوغاد لم تكد شمس الرأسمالية تعلو الأفق قليلاً حتى ظهر في ألمانيا عالمان عبقريان في الفلسفة وعلم التاريخ، كارل ماركس وفردريك إنجلز، وتشاركا في إعلان البيان الشيوعي (Communist Manifesto) في العام 1848 أكدا فيه أن التناقض الرئيس في بنية النظام الرأسمالي العالمي – وهو أول تظام عالمي تنتهجه البشرية جمعاء – هو التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، بين العمال من جهة والر ......





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