اكتشاف مفاجئ لفيروس كورونا في إسبانيا قبل أشهر طويلة من ظهوره في العالم

2020/06/27 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا المستجد كان موجودا في مياه الصرف الصحي في برشلونة بإسبانيا في...





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