استعدادا لفرض الحظر الشامل.. قطع جسر استراتيجي بين ديالى وصلاح الدين

2020/06/27 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلن قائممقام قضاء الخالص (20كم شمال بعقوبة) عدي الخدران، السبت (27 حزيران 2020) المباشرة بقطع جسر...





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