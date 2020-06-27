الحشد الشعبي.. جند المرجعية الدينية

2020/06/27 | 18:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد محمد الطالقاني ان الحشد الشعبي هو الجيش العقائدي الذي أسسته المرجعية الدينية الرشيدة بموجب فتوى اطلقها نائب الامام المهدي ارواحنا لمقدمه الفداء .ورجال الحشد الشعبي هم اولئك الرجال الذين التزموا بوصايا المرجعية الدينية الرشيدة والتي اكدت فيها على احترام القوانين الوضعية للدولة.فجند المرجعية الدينية هم اداريا يتبعون تلك القوانين , وعقائديا وفكريا […]

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