2020/06/27 | 18:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف موقع ( كوفرمنت اكسكيوتف) الامريكي أن القائد العام السابق للقوات الامريكية في العراق ريكاردو سانشيز اول قائد عسكري رفيع المستوى يخرج عن صمته ويصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالمتعصب والعنصري.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ أن “اشمئزاز سانشيز من ترامب بدأ عندما وصف الرئيس الامريكي اثناء فترة التنافس الانتخابي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القائد السابق للقوات الامريكية في العراق يصف دونالد ترامب بالعنصري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القائد السابق للقوات الامريكية في العراق يصف دونالد ترامب بالعنصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).