2020/06/27 | 19:01 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مجلس الأمن الوطني أشاد بشجاعة الملاكات الطبية والصحية وكلّ العاملين وهم يتفانون في تقديم الخدمة الطبية للمرضى

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