2020/06/27 | 19:01 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مجلس الأمن الوطني ناقش جملة من القضايا والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للمصابين

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